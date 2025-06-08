В Минобороны России отчитались о перехвате 61 украинского дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





В ведомстве уточнили, что это дроны самолетного типа. Их сбили в период с 23:00 мск 7 июня до 07:30 мск 8 июня.





Беспилотники перехвачены над Тульской, Брянской, Калужской, Орловской, Белгородской и Курской областями, в Московском регионе и над Крымом, указали в Минобороны России.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи и утра информировал о работе ПВО. Он сообщил о 10 сбитых на подлете к столице украинских БПЛА.