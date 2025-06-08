Минобороны России: Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю

Передачу тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут перенести на следующую неделю, заявили в Минобороны. В ведомстве также вновь отметили, что в район обмена доставили первую партию из 1212 тел украинских военных.





«Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел», — сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.





Он подчеркнул, что Россия готова «вернуть более 6000 тел партиями — автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом».





Через час начнут движение к границе поезда с телами украинских военных, уточнил Зорин.





7 июня в Минобороны РФ показали рефрижераторы с 1212 телами погибших бойцов ВСУ, которые Москва привезла на границу с Украиной для передачи Киеву. Тем временем украинская сторона опровергла срыв запланированного обмена пленными и телами погибших. По версии Киева, Россия передала неправильные списки и якобы не согласовала дату обмена телами.





Как сообщил генерал-лейтенант Зорин, российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6000 тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными.





Он говорил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена 7 июня и перенесла его на неопределенный срок. Военный также рассказал, что «российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих».