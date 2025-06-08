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Калифорния выступила против решения Трампа ввести в штат войска на фоне беспорядков
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В Лос-Анджелесе проходят рейды против нелегальных мигрантов undefined
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Калифорния выступила против решения Трампа ввести в штат войска на фоне беспорядков

В Лос-Анджелесе проходят рейды против нелегальных мигрантов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал «намеренным подстрекательством» решение президента США Дональда Трампа направить две тысяч бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вызванных высылкой нелегальных мигрантов.


Федеральное правительство направляет войска не потому, что в Лос-Анджелесе не хватает сотрудников правоохранительных органов, «а потому, что они хотят зрелища», заявил Ньюсом. Он считает, что данная мера «только усилит напряженность» в штате. 


Ранее Дональд Трамп объявил, что направит две тысячи военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес после второго дня протестов, вызванных рейдами по задержанию нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Reuters.


Министр обороны Пит Хегсет в свою очередь заявил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится», отметив, что морские пехотинцы на базе Кэмп-Пендлтон находятся в состоянии повышенной готовности. 


Трамп подписал меморандум о развертывании Нацгвардии для «пресечения беспорядков», рассказали в Белом доме. Советник по миграции Том Хоман подтвердил, что войска будут направлены в город.

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В штате начался сбор подписей 27 января 2025
Dailystorm - Калифорния может выйти из состава США
#нелегальная миграция #войска #калифорния #дональд трамп
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