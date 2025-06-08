Калифорния выступила против решения Трампа ввести в штат войска на фоне беспорядков

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал «намеренным подстрекательством» решение президента США Дональда Трампа направить две тысяч бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вызванных высылкой нелегальных мигрантов.





Федеральное правительство направляет войска не потому, что в Лос-Анджелесе не хватает сотрудников правоохранительных органов, «а потому, что они хотят зрелища», заявил Ньюсом. Он считает, что данная мера «только усилит напряженность» в штате.





Ранее Дональд Трамп объявил, что направит две тысячи военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес после второго дня протестов, вызванных рейдами по задержанию нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Reuters.





Министр обороны Пит Хегсет в свою очередь заявил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится», отметив, что морские пехотинцы на базе Кэмп-Пендлтон находятся в состоянии повышенной готовности.





Трамп подписал меморандум о развертывании Нацгвардии для «пресечения беспорядков», рассказали в Белом доме. Советник по миграции Том Хоман подтвердил, что войска будут направлены в город.