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Собянин сообщил о 10 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве
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На местах падения обломков БПЛА работают специалисты оперативных служб undefined
Новости

Собянин сообщил о 10 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

На местах падения обломков БПЛА работают специалисты оперативных служб

Мэр Москвы Сергей Собянин за ночь и утро 8 июня сообщил о том, что на подлете к городу было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов. 


Первое сообщение в Telegram-канале мэра о работе сил ПВО и отражении дрона было опубликовано в 03:47, последнее на данный момент — в 09:19 мск. 


Ночью в Тульской области дежурные силы ПВО сбили несколько воздушных целей, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на химкомбинате «Азот» в Новомосковске. Об этом сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев.


По предварительной информации, пострадали два человека, их жизни вне опасности, рассказал он. Позже пожар потушили, превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано, отмечал Миляев. 

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#москва #сергей собянин #дроны
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