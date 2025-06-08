Собянин сообщил о 10 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин за ночь и утро 8 июня сообщил о том, что на подлете к городу было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.





Первое сообщение в Telegram-канале мэра о работе сил ПВО и отражении дрона было опубликовано в 03:47, последнее на данный момент — в 09:19 мск.





Ночью в Тульской области дежурные силы ПВО сбили несколько воздушных целей, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на химкомбинате «Азот» в Новомосковске. Об этом сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев.





По предварительной информации, пострадали два человека, их жизни вне опасности, рассказал он. Позже пожар потушили, превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано, отмечал Миляев.