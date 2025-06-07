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В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами
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Очевидцы сообщают о взрывах undefined
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В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами

Очевидцы сообщают о взрывах

В Пушкино Московской области загорелся склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами, сообщили в пресс-службе МЧС.


Хранящиеся на складе материалы способствуют быстрому распространению огня, уточнили в ведомстве. Предварительная площадь пожара составляет 21 тысячу квадратных метров. Огонь перешел на соседнее здание.


На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются, добавили в ведомстве.


На место также выехала лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.


Пожар произошел на складе на улице Новой, дом 16, уточнили РБК в МЧС Московской области. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по этому адресу располагается офис компании Spectrol, производящей автохимию, масла и автокосметику.


Очевидцы сообщают о взрывах в районе пожара, утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости». Официально эта информация не подтверждена.

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#пожар #мчс #пушкино
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