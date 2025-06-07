Пострадавшим жителям Курской области выделили еще 33 миллиона рублей

Жителям Курской области, вынужденным покинуть постоянное место проживания, выделят более 33 миллионов рублей на единовременные выплаты. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.





Выплаты, размер которых составляет 10 тысяч рублей, получат более трех тысяч человек. В документе отмечается, что средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства.





Контроль за целевым распределением денег будет вести МЧС. Там же подготовят список граждан, которые имеют право на получение выплаты.





Ранее на такие меры поддержки пострадавшего населения правительство направило более 1,5 миллиарда рублей.





По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, жителям пострадавших от действий ВСУ районов Курской области потребуется около 2,1-2,7 миллиона квадратных метров нового жилья. По его оценке, в 2025 году застройщики могут возвести 256 тысяч квадратных метров.