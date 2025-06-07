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Охранники гособъектов могут получить от Росгвардии пулеметы
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Такая мера необходима из-за «новых угроз» в виде боевых дронов undefined
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Охранники гособъектов могут получить от Росгвардии пулеметы

Такая мера необходима из-за «новых угроз» в виде боевых дронов

Охранники государственных объектов в России могут получить от Росгвардии пулеметы, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий приказ директора службы Виктора Зотова.


Как выяснило издание, Росгвардия внесла изменения в приказ, регламентирующий виды вооружения, патронов, а также нормы обеспечения ими сотрудников «Охраны». Это специальные ведомственные подразделения, которые следят за безопасностью важных государственных объектов.


Согласно документу, перечень оружия для охраны гособъектов заменяется на более широкое определение — «боевое ручное стрелковое оружие». К нему, в частности, относятся пистолеты-пулеметы и пулеметы.


Авторы инициативы считают, что эта мера стала необходимой из-за появления новых угроз — беспилотников, которые несут взрывчатку.


Накануне, 6 июня, в Росгвардии рассказали о предотвращении теракта на одном из военных объектов в Рязанской области. Охранявшие объект военные вовремя заметили мужчину, который планировал запустить боевой беспилотник.

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#росгвардия #охрана #пулемет
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