Охранники гособъектов могут получить от Росгвардии пулеметы

Охранники государственных объектов в России могут получить от Росгвардии пулеметы, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий приказ директора службы Виктора Зотова.





Как выяснило издание, Росгвардия внесла изменения в приказ, регламентирующий виды вооружения, патронов, а также нормы обеспечения ими сотрудников «Охраны». Это специальные ведомственные подразделения, которые следят за безопасностью важных государственных объектов.





Согласно документу, перечень оружия для охраны гособъектов заменяется на более широкое определение — «боевое ручное стрелковое оружие». К нему, в частности, относятся пистолеты-пулеметы и пулеметы.





Авторы инициативы считают, что эта мера стала необходимой из-за появления новых угроз — беспилотников, которые несут взрывчатку.





Накануне, 6 июня, в Росгвардии рассказали о предотвращении теракта на одном из военных объектов в Рязанской области. Охранявшие объект военные вовремя заметили мужчину, который планировал запустить боевой беспилотник.