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Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области
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Злоумышленник планировал запустить дроны undefined
Новости

Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области

Злоумышленник планировал запустить дроны

Сотрудники Росгвардии пресекли теракт на военном объекте в Рязанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.


Охранявшие объект военные с помощью технических средств наблюдения заметили злоумышленника, который планировал запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА).


В ходе задержания мужчина, готовивший атаку, оказал сопротивление и был нейтрализован, добавили в Росгвардии. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.


Взрывотехники ОМОНа также обезвредили подготовленные к запуску два беспилотника. В качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно. 

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#росгвардия #теракт #рязанская область
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