Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области

Сотрудники Росгвардии пресекли теракт на военном объекте в Рязанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Охранявшие объект военные с помощью технических средств наблюдения заметили злоумышленника, который планировал запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА).





В ходе задержания мужчина, готовивший атаку, оказал сопротивление и был нейтрализован, добавили в Росгвардии. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.





Взрывотехники ОМОНа также обезвредили подготовленные к запуску два беспилотника. В качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно.