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Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти
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Он пробудет под стражей два месяца undefined
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Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти

Он пробудет под стражей два месяца

Блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина, которого скрутили на Ярославском вокзале, арестовали на два месяца. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба судов Москвы.


Замоскворецкий районный суд столицы предусмотрел для блогера наказание по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти.


Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР.


4 июня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан силовиками, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы. В отношении него МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.


Скрутившие Щепихина на вокзале люди были задержаны столичными полицейскими. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.

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Dailystorm - Туры в Китай, неудавшийся бизнес по производству напитков и долги. Что известно о блогере Ареге Щепихине
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