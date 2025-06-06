Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти

Блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина, которого скрутили на Ярославском вокзале, арестовали на два месяца. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба судов Москвы.





Замоскворецкий районный суд столицы предусмотрел для блогера наказание по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти.





Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР.





4 июня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан силовиками, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы. В отношении него МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.





Скрутившие Щепихина на вокзале люди были задержаны столичными полицейскими. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.