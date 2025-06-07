Собянин: Ликвидировано пять беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять дронов, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях информации нет.





Ночью и накануне днем в небе над Московской областью также была отражена атака беспилотников, рассказал глава региона Андрей Воробьев. Девять БПЛА были сбиты в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре и Солнечногорске.





Пострадали двое жителей. В Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены мужчина и женщина. Воробьев отметил, что их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.





Также повреждения получил частный дом. Пострадали крыша, стена, хозпостройки, а также автомобиль. Губернатор добавил, что во всех населенных пунктах, которые подверглись атаке, работают оперативные службы.





По данным Минобороны, 7 июня средства ПВО перехватили 36 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом.