«Москва — на волне. Рыбная неделя»: кулинарные шоу у Гольяновского пруда

В один из дней фестиваля гостей угостили пастой с морепродуктами. Повар выбрал для приготовления кальмаров, мидий, тунца и свежие томаты. За процессом создания блюда могли понаблюдать желающие. А после попробовать шедевр.





На площадке в районе Гольяново также можно купить свежую рыбу, консервы и морепродукты. География производства охватывает все уголки страны: от Мурманска и Якутии до Черноморского побережья. В эти выходные здесь продолжает работать маркет и фуд-корт.





7 и 8 июня любой желающий может попасть на фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Мероприятия бесплатные и подойдут семьям с детьми. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.