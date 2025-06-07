«Москва — на волне. Рыбная неделя»: кулинарные шоу у Гольяновского пруда

В Москве 7 и 8 июня проходит гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Одна из площадок расположилась у Гольяновского пруда. Несколько лет назад его благоустроили, очистили берег. Теперь отдыхать у воды очень приятно и безопасно. Организаторы фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» украсили локацию в морском стиле, что еще и сделало пруд идеальным местом для летних фотосессий.
В один из дней фестиваля гостей угостили пастой с морепродуктами. Повар выбрал для приготовления кальмаров, мидий, тунца и свежие томаты. За процессом создания блюда могли понаблюдать желающие. А после попробовать шедевр.
На площадке в районе Гольяново также можно купить свежую рыбу, консервы и морепродукты. География производства охватывает все уголки страны: от Мурманска и Якутии до Черноморского побережья. В эти выходные здесь продолжает работать маркет и фуд-корт.
7 и 8 июня любой желающий может попасть на фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Мероприятия бесплатные и подойдут семьям с детьми. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.