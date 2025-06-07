Трамп: Украина дала Путину повод «разбомбить их к чертям»

Атака Украины на российские аэродромы дала Кремлю повод «разбомбить их к чертям», считает президент США Дональд Трамп.





Глава Белого дома выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева. Трамп подчеркнул, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам ему «не понравились».





Украина 1 июня при помощи дронов атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, заявили в Минобороны. На двух из них загорелись несколько единиц авиационной техники.





Позже, 6 июня, военное ведомство сообщило о нанесении ответного массированного удара по Украине. По данным Минобороны, целями стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки беспилотников и центры подготовки летного состава.