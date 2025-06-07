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Зеленский: Водители фур не знали, что перевозили дроны
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По словам украинского лидера, они «просто выполняли свою работу» undefined
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Зеленский: Водители фур не знали, что перевозили дроны

По словам украинского лидера, они «просто выполняли свою работу»

Российские водители грузовиков, перевозившие контейнеры с украинскими дронами для атаки беспилотников на аэродромы, не знали о настоящем назначении груза, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.


«Они просто выполняли свою работу», — сказал украинский лидер. Водители не знали, что передвижные коттеджи и другие контейнеры, которые они перевозили, были тайно оснащены беспилотниками, добавил Зеленский


По его словам, украинские спецслужбы использовали только отечественное оружие и не применяли технику западных союзников. Президент Украины подчеркнул, что очень хотел, чтобы «это разделение было четким».


Ранее участник ассоциации «Дальнобойщик» Игорь Пасынков рассказал Daily Storm, что водители часто не знают, что везут и для какой компании. По его словам, около 80% перевозок осуществляют посредники — диспетчеры, логисты.

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