Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом обмена пленными

Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными, сообщил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.





По его словам, первая партия замороженных тел солдат Вооруженных сил Украины в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Ожидается передача еще более шести тысяч тел. Кроме того, Киеву передан первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь».





Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной, однако группа переговорщиков с украинской стороны не прибыла на место обмена, заявил помощник президента.





«Причины называются разные, и довольно странные», — написал Мединский, но озвученные причины он не привел. Глава российской делегации призвал Киев «четко соблюдать график» и все достигнутые договоренности переговоров в Стамбуле.





2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров. Он завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО.