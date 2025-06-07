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Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом обмена пленными
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Помощник президента отметил, что российская сторона прибыла на границу с Украиной undefined
Новости

Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом обмена пленными

Помощник президента отметил, что российская сторона прибыла на границу с Украиной

Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными, сообщил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.


По его словам, первая партия замороженных тел солдат Вооруженных сил Украины в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Ожидается передача еще более шести тысяч тел. Кроме того, Киеву передан первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь».


Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной, однако группа переговорщиков с украинской стороны не прибыла на место обмена, заявил помощник президента.


«Причины называются разные, и довольно странные», — написал Мединский, но озвученные причины он не привел. Глава российской делегации призвал Киев «четко соблюдать график» и все достигнутые договоренности переговоров в Стамбуле.


2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров. Он завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО.

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