Собянин: Сбит пятый беспилотник, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два дрона, летевших на Москву. Таким образом, вечером 6 июня было ликвидировано пять дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.





Градоначальник добавил, что на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях Собянин не сообщил.





В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказали в Росавиации. Меры действовали с 19:00 до 19:50 по мск.