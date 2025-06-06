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Собянин: Сбит пятый беспилотник, летевший на Москву
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О пострадавших и повреждениях информации нет undefined
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Собянин: Сбит пятый беспилотник, летевший на Москву

О пострадавших и повреждениях информации нет

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два дрона, летевших на Москву. Таким образом, вечером 6 июня было ликвидировано пять дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.


Градоначальник добавил, что на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях Собянин не сообщил.


В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказали в Росавиации. Меры действовали с 19:00 до 19:50 по мск.

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#москва #сергей собянин #бпла
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