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Редактора URA. RU Аллаярова арестовали по делу о взятке
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Он будет находиться в СИЗО до 4 августа undefined
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Редактора URA. RU Аллаярова арестовали по делу о взятке

Он будет находиться в СИЗО до 4 августа

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал главу свердловской редакции URA. RU Дениса Аллаярова по делу о взятке, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.


Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу. Он пробудет в СИЗО до 4 августа. В пресс-службе отметили, что судебный акт в законную силу пока не вступил.


В суде ранее сообщили, что по делу Аллаярова также обвиняется бывший начальник отдела уголовного розыска ОП №10 Андрей Карпов. Ему вменяют получение взятки и превышение должностных полномочий.


В редакции URA. RU заявили, что Карпов является дядей Аллаярова. По их словам, бывший полицейский оговорил племянника, чтобы смягчить себе наказание по другому уголовному делу.

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#арест #суд #взятка
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