Редактора URA. RU Аллаярова арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал главу свердловской редакции URA. RU Дениса Аллаярова по делу о взятке, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.





Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу. Он пробудет в СИЗО до 4 августа. В пресс-службе отметили, что судебный акт в законную силу пока не вступил.





В суде ранее сообщили, что по делу Аллаярова также обвиняется бывший начальник отдела уголовного розыска ОП №10 Андрей Карпов. Ему вменяют получение взятки и превышение должностных полномочий.





В редакции URA. RU заявили, что Карпов является дядей Аллаярова. По их словам, бывший полицейский оговорил племянника, чтобы смягчить себе наказание по другому уголовному делу.