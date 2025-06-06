Блогера Рустама Солнцева внесли в список иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов блогера, бывшего участника «Дома 2» Рустама Солнцева (настоящая фамилия — Калганов), сообщается на сайте ведомства.





Также в список попали политик Андрей Пивоваров, юристы Наталия Секретарева и Виолетта Фицнер, правозащитник, сотрудник Amnesty International* Олег Козловский, исполнительный директор международного общества «Мемориал»** Елена Жемкова, юрист «Мемориала»** Денис Шедов, чеченский общественный деятель Руслан Кутаев.





По данным Минюста, все они, кроме Жемковой и Козловского, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.





Жемкова и Козловский, по версии ведомства, участвовали в создании материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.





* Признана в России нежелательной организацией.

** Внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда.