При атаке беспилотника по заправке в Белгороде погибла женщина

Украинский беспилотник атаковал здание автозаправки в Белгороде, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Произошло обрушение здания. Тело погибшей спасатели извлекли из-под завалов. Еще четыре мирных жителя получили ранения. Трех женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в белгородскую больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.





Есть угроза удара второго беспилотника, отметил Гладков. На месте работают только оперативные службы и самооборона. Они перекрывают движение, разбирают завалы.





Очевидец взрыва на АЗС рассказал Daily Storm, что удар был один. Что это было, мужчина не знает. По его словам, на заправке в момент ЧП находились четыре человека.





«Я потом вышел — оттуда дым валил, огнетушители. Приехали из МЧС. На этом все... Работники АЗС, две девчонки были раненые», — говорит мужчина. По его словам, он и другие очевидцы пытались помочь пострадавшим. Он отметил, что колонки АЗС нетронуты.





В МЧС также подтвердили гибель одного человека. Что именно произошло на АЗС, в ведомстве не уточнили. Поисково-спасательные работы завершены, добавили в ведомстве. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.