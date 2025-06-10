Шлосберга отправили в изолятор временного содержания

Заместителя председателя и руководителя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов) отправили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе партии.





Политика задержали в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинение в повторной дискредитации армии, уточнили в «Яблоке».





Ранее в пресс-службе партии сообщили, что в отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации Российской армии. Политику грозит до пяти лет лишения свободы.





Утром 10 июня к Шлосбергу пришли с обыском. В партии рассказали, что следственные мероприятия прошли в квартире политика и его жены Жанны, а также в квартире его 96-летнего отца — Марка Шлосберга. Кроме того, силовики обыскали офис псковского отделения «Яблока» и изъяли всю технику.