Губернатор Забайкалья отправил правительство в отставку после критики генпрокурора

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отправил региональное правительство в отставку, сообщается на официальном портале региона. Решение было принято на внеочередном заседании, после того как регион посетил генпрокурор России Игорь Краснов.





«Когда наши бойцы участвуют в СВО — нет времени заниматься отписками. Нужно в кратчайшие сроки решать насущные проблемы граждан, вырабатывая системные решения», — подчеркнул Осипов.





Министры и заместители председателя правительства будут находиться в ранге исполняющих обязанности до соответствующих кадровых решений, уточнили в пресс-службе правительства. Оценку руководителей на соответствие занимаемым должностям проведет межведомственная кадровая комиссия с участием прокуратуры Забайкалья.





Краснов посетил Читу в Забайкальском крае 6 июня. Генпрокурор провел личный прием граждан и встретится с представителями бизнес-сообщества.





В частности, к руководителю надзорного ведомства обратилась вдова участника СВО, не получившая региональную выплату, действие которой приостановили в 2025 году. Генпрокурор назвал это решение властей бездушием и потребовал как можно быстрее вернуть выплаты.