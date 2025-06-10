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Россия и Украина провели новый обмен пленными
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Количество вернувшихся военных не называется undefined
Новости

Россия и Украина провели новый обмен пленными

Количество вернувшихся военных не называется

Вторая группа российских военнопленных возвращена с Украины в рамках договоренностей, достигнутых c Киевом 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны.


В ведомстве добавили, что Москва взамен передала Киеву группу пленных солдат ВСУ. Количество участников обмена не уточняется.


Российские военные находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Впоследствии их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.


Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена. По его словам, стороны обменялись ранеными военными. Их количество он также не назвал.


Первый обмен пленными прошел накануне, 9 июня. Тогда российской стороне передали группу военных в возрасте до 25 лет. На переговорах в Стамбуле стороны также условились обменять тяжелобольных, раненых пленных и тела военнослужащих.

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#украина #минобороны #обмен пленными
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