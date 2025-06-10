Россия и Украина провели новый обмен пленными

Вторая группа российских военнопленных возвращена с Украины в рамках договоренностей, достигнутых c Киевом 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны.





В ведомстве добавили, что Москва взамен передала Киеву группу пленных солдат ВСУ. Количество участников обмена не уточняется.





Российские военные находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Впоследствии их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.





Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена. По его словам, стороны обменялись ранеными военными. Их количество он также не назвал.





Первый обмен пленными прошел накануне, 9 июня. Тогда российской стороне передали группу военных в возрасте до 25 лет. На переговорах в Стамбуле стороны также условились обменять тяжелобольных, раненых пленных и тела военнослужащих.