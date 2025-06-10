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Глава зернового союза: Даже если в Ростовской области введут ЧС из-за засухи, другие регионы компенсируют ситуацию с посевами
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В области погибло более 500 тысяч гектаров сельхозкультур Коллаж: Daily Storm
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Глава зернового союза: Даже если в Ростовской области введут ЧС из-за засухи, другие регионы компенсируют ситуацию с посевами

В области погибло более 500 тысяч гектаров сельхозкультур

Коллаж: Daily Storm

Даже если в Ростовской области введут режим ЧС из-за засухи, другие регионы компенсируют ситуацию с посевами. Об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.


Из-за засухи в 25 районах Ростовской области погибло более 500 тысяч гектаров посевов сельхозкультур. Планируется ввести режим чрезвычайной ситуации в 10 районах с особо опасной погодой, сообщила пресс-служба главы региона Юрия Слюсаря.


Ситуация в регионе не очень хорошая, но это не отражает обстановку с посевами по всей стране, сказал Daily Storm Злочевский. 


«Но также еще следует учесть, что синоптики обещают буквально с завтрашнего дня там дожди. Это может частично поправить ситуацию. Ну и пока режим ЧС не объявлялся, то есть планируется ввести. Посмотрим, может ли в это вылиться в ЧС», — отметил президент Российского зернового союза.


В прошлом году в Ростовской области было на 30% меньше урожая зерна, чем обычно, добавил эксперт. 


«В целом, даже если будет введена ЧС, и даже если дожди не исправят ситуацию, то у нас есть ряд регионов, которые компенсируют. Тот же Ставропольский край, где был рекордный урожай свыше девяти миллионов тонн. А в прошлом году семь миллионов тонн было, для сравнения», — подчеркнул Злочевский.


Глава Ростовской области 10 июня объяснил, что режим ЧС по засухе могут объявить, чтобы работники сельского хозяйства получили страховые выплаты. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций запланировано на вечер 10 июня.

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#ростовская область #режим чс #засуха #зерно #посевы #российский зерновой союз
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