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Константин Хабенский назвал «Театральный бульвар» уникальным проектом
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По словам артиста, сравниться с фестивалем могут немногие события в мире undefined
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Константин Хабенский назвал «Театральный бульвар» уникальным проектом

По словам артиста, сравниться с фестивалем могут немногие события в мире

Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве — уникальный проект, с которым могут сравниться немногие события в мире, сказал Агентству городских новостей «Москва» художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский.


Он назвал фестиваль важной и очень позитивной историей, которая «еще раз подтверждает, насколько москвичи и гости столицы любят и ценят театр».


«Это уникальный проект на открытом воздухе. Совсем не много театральных событий в мире могут похвастаться тем, что захватывают полностью весь город. Я рад, что МХТ тоже принимает участие в фестивале. 29 июня мы сыграли спектакль Саши Золотовицкого «Соня-9» в амфитеатре музейного парка «Политех», — поделился Хабенский.


В программе фестиваля проходят открытые съемки летних выпусков Актерской студии Вадима Верника, добавил народный артист. Среди гостей — актеры Художественного театра Александра Ребенок и Павел Табаков.


«Театральный бульвар» стартовал 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве». Фестиваль продлится до осени. В программе более 600 театральных постановок, которые пройдут на городских улицах с участием более трех тысяч артистов.

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#москва #константин хабенский #театральный бульвар
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