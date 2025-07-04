Константин Хабенский назвал «Театральный бульвар» уникальным проектом

Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве — уникальный проект, с которым могут сравниться немногие события в мире, сказал Агентству городских новостей «Москва» художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский.





Он назвал фестиваль важной и очень позитивной историей, которая «еще раз подтверждает, насколько москвичи и гости столицы любят и ценят театр».





«Это уникальный проект на открытом воздухе. Совсем не много театральных событий в мире могут похвастаться тем, что захватывают полностью весь город. Я рад, что МХТ тоже принимает участие в фестивале. 29 июня мы сыграли спектакль Саши Золотовицкого «Соня-9» в амфитеатре музейного парка «Политех», — поделился Хабенский.





В программе фестиваля проходят открытые съемки летних выпусков Актерской студии Вадима Верника, добавил народный артист. Среди гостей — актеры Художественного театра Александра Ребенок и Павел Табаков.





«Театральный бульвар» стартовал 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве». Фестиваль продлится до осени. В программе более 600 театральных постановок, которые пройдут на городских улицах с участием более трех тысяч артистов.