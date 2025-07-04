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Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины
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ВС РФ применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» undefined
Новости

Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины

ВС РФ применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

В ночь на 4 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщают в российском оборонном ведомстве, атака стала ответом на террористические акты ВСУ.


Целями удара стали предприятия по разработке и производству БПЛА, FPV-дронов и роботизированных комплексов в Киеве, инфраструктура военного аэродрома, нефтеперерабатывающий завод. Для удара ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».


В ведомстве добавили, что в период с 28 июня по 3 июля был нанесен один массированный и пять групповых ударов, в результате которых повреждения получили объекты системы управления ВСУ, радиолокационные станции и склады боеприпасов, производственные цеха и пункты управления беспилотниками, а также места базирования иностранных наемников.


По данным Минобороны РФ, все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.


Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников в Сергиевом Посаде пострадали два человека.

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