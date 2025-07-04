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Два человека пострадали при атаке дронов в Сергиевом Посаде
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Мужчин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести undefined
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Два человека пострадали при атаке дронов в Сергиевом Посаде

Мужчин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

При ночной атаке беспилотников в Сергиевом Посаде пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.


Травмы получили двое мужчин. У 60-летнего жителя — закрытая черепно-мозговая травма, у него выбито три зуба. У 40-летнего мужчины диагностированы открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба доставлены в местную больницу в состоянии средней степени тяжести.


Всего в Сергиево-Посадском городском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников, добавил губернатор. На местах работают оперативные службы.


В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка, уточнила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. Без электричества оказался и соседний район Рабочий поселок.


Кроме того, в городе перекрыли въезды на улицы Октябрьскую и Симоненкова (в микрорайоне Звездочка), дополнила Ероханова.


Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил об атаке БПЛА на регион. Из-за падения дрона в многоквартирном доме в поселке Долотинка обрушилась плита перекрытия. В результате погибла женщина-пенсионерка.


По данным Минобороны, за ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 48 украинских беспилотников. В ведомстве отметили, что атаке подверглись Ростовская, Курская, Белгородская, Орловская и Липецкая области.

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#пострадавшие #бпла #сергиев посад
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