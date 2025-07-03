Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, информацию также подтвердили в МИД страны.





Во внешнеполитическом ведомстве Афганистана сообщили, что о решении правительства РФ признать Исламский Эмират во время встречи объявил российский посол. Он охарактеризовал этот шаг как исторический и подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между государствами.





Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что решение Москвы — «это свидетельство нашего традиционно дружественного отношения к афганскому народу». Он также напомнил, что более 100 лет назад именно РФ одной из первых стран признала независимость Афганистана.





Вместе с появлением информации о признании РФ Исламского Эмирата введенный талибами флаг страны впервые вывесили над посольством в Москве. Это белое полотно с нанесенными на него словами шахады — свидетельства о вере в единого бога.





Исламский Эмират Афганистан — это название, которое страна получила после прихода к власти талибов в 2021 году. В апреле этого года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета на деятельность «Талибана» и постановил исключить его из перечня террористических организаций.