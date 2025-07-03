Как Москва превратилась в цветущий сад благодаря усилиям города и бизнеса

Уже не первый год город превращается в яркий сад, где на площадях можно найти зеленые папоротники, пообедать в тени лимонных деревьев и устроить фотосессию на фоне розовых цветов.





В рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» к фестивалю традиционно присоединяется бизнес. Более тысячи организаций, от крупных банков до небольших кафе, вместе украшают город яркими цветами и зелеными композициями.





К примеру, столичные компании преобразили главный деловой центр «Москва-Сити», приняли участие в создании зеленой стены Московского зоопарка, высадили растения на лестнице спорткомплекса «ВТБ Арена», а также оформили цветами Чистопрудный бульвар. Скоро ландшафтные проекты, созданные крупными корпорациями, появятся на Болотной набережной, острове Балчуг и Новой Басманной улице.





В ресторанах по всему городу открылись летние веранды, окруженные цветочными клумбами или небольшими вьющимися растениями. Фасады зданий, в которых располагаются кафе и магазины, буквально расцвели: каждый предприниматель подходит к украшению творчески, превращая свои заведения в настоящие фотозоны.





Благодаря совместным усилиям города и столичных предпринимателей люди всех возрастов наслаждаются летом, устраивают красивые фотосессии и получают удовольствие от прогулок по улицам.





Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные.