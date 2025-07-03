Задержанных в Баку пятерых журналистов Sputnik Азербайджан с гражданством страны отпустили под подписку о невыезде

Всех ранее задержанных в Баку пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».





Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что глубоко обеспокоен задержанием российских журналистов и подчеркнул, что «эти действия не имеют под собой никаких оснований».





Он отметил, что деятельность «Sputnik Азербайджан» была нацелена на развитие дружественных отношений между двумя народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и РФ.





Азербайджанские силовики 30 июня провели операцию в офисе редакции. Позже сообщалось о задержании двух российских журналистов — главы редакции агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Затем в Баку были задержаны еще восемь граждан РФ.