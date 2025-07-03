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Задержанных в Баку пятерых журналистов Sputnik Азербайджан с гражданством страны отпустили под подписку о невыезде
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Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что действия силовиков «не имеют под собой никаких оснований» undefined
Новости

Задержанных в Баку пятерых журналистов Sputnik Азербайджан с гражданством страны отпустили под подписку о невыезде

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что действия силовиков «не имеют под собой никаких оснований»

Всех ранее задержанных в Баку пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».


Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что глубоко обеспокоен задержанием российских журналистов и подчеркнул, что «эти действия не имеют под собой никаких оснований».


Он отметил, что деятельность «Sputnik Азербайджан» была нацелена на развитие дружественных отношений между двумя народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и РФ.


Азербайджанские силовики 30 июня провели операцию в офисе редакции. Позже сообщалось о задержании двух российских журналистов — главы редакции агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Затем в Баку были задержаны еще восемь граждан РФ.

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#задержание #азербайджан #sputnik #журналисты
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