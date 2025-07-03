Новости
Новости 18+
St
«Обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности, обсуждение конфликта на Украине, поздравление с Днем независимости США»: Путин и Трамп провели телефонный разговор
18+
Президенты продолжат общение друг с другом, указал помощник российского лидера Ушков undefined
Новости

«Обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности, обсуждение конфликта на Украине, поздравление с Днем независимости США»: Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты продолжат общение друг с другом, указал помощник российского лидера Ушков

Американскому лидеру Дональду Трампу понравилась идея президента России Владимира Путина обменяться фильмами, которые продвигают российские и американские традиционные ценности. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогу нового телефонного разговора мировых лидеров.


По его словам, в ходе беседы Путин упомянул, что буквально перед разговором общался с представителями российского бизнес-сообщества. В частности, была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности.


«Трамп тут же среагировал. Он сказал, что ему эта идея импонирует», — отметил Ушаков.


 Также по его словам, Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.


Путин сообщил Трампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта, но не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.


 Путин и Трамп в ходе разговора затронули тему развития событий в Сирии, Москва и Вашингтон продолжат диалог по ней.


Президенты также обсудили ряд совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Возможность личной встречи политиков не обсуждалась, отметил Ушаков.


Кроме того, Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США и отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.


Президенты России и США продолжат общение друг с другом и могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, подчеркнул Ушаков. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#переговоры #владимир путин #дональд трамп #ушаков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...