«Обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности, обсуждение конфликта на Украине, поздравление с Днем независимости США»: Путин и Трамп провели телефонный разговор

Американскому лидеру Дональду Трампу понравилась идея президента России Владимира Путина обменяться фильмами, которые продвигают российские и американские традиционные ценности. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогу нового телефонного разговора мировых лидеров.





По его словам, в ходе беседы Путин упомянул, что буквально перед разговором общался с представителями российского бизнес-сообщества. В частности, была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности.





«Трамп тут же среагировал. Он сказал, что ему эта идея импонирует», — отметил Ушаков.





Также по его словам, Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.





Путин сообщил Трампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта, но не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.





Путин и Трамп в ходе разговора затронули тему развития событий в Сирии, Москва и Вашингтон продолжат диалог по ней.





Президенты также обсудили ряд совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Возможность личной встречи политиков не обсуждалась, отметил Ушаков.





Кроме того, Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США и отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.





Президенты России и США продолжат общение друг с другом и могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, подчеркнул Ушаков.