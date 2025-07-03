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Какие мероприятия ждут горожан с 4 по 6 июля в рамках проекта «Лето в Москве»
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Подготовлена насыщенная программа на любой вкус undefined
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Какие мероприятия ждут горожан с 4 по 6 июля в рамках проекта «Лето в Москве»

Подготовлена насыщенная программа на любой вкус

Спектакль на роллердроме, рисование на воде, вечерние чтения и День московского спорта — это и многое другое ждет гостей мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве» на текущей неделе. 


К примеру, на городских площадках проходит масштабный чемпионат «Камень, ножницы, бумага». Каждый день дети и взрослые могут соревноваться на Тверском бульваре и на западе столицы.


С 4 по 6 июля для горожан также будет работать летний клуб «Москва» на Тверском бульваре. Там откроются два поп-ап магазина с отечественными брендами одежды и ювелирными украшениями и три бьюти-трака. Для гостей подготовили подарки, сюрпризы, розыгрыши и мастер-классы.


На Чистопрудном бульваре пройдут открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи. По выходным там также проводят детский и молодежный турнир «Лето в Москве. Танцы», зрителями которого могут стать все желающие.


Где провести время с пользой и чем заняться на городских площадках с 4 по 6 июля, можно узнать по ссылке.

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#москва #массовые мероприятия #лето в москве
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