Какие мероприятия ждут горожан с 4 по 6 июля в рамках проекта «Лето в Москве»

Спектакль на роллердроме, рисование на воде, вечерние чтения и День московского спорта — это и многое другое ждет гостей мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве» на текущей неделе.





К примеру, на городских площадках проходит масштабный чемпионат «Камень, ножницы, бумага». Каждый день дети и взрослые могут соревноваться на Тверском бульваре и на западе столицы.





С 4 по 6 июля для горожан также будет работать летний клуб «Москва» на Тверском бульваре. Там откроются два поп-ап магазина с отечественными брендами одежды и ювелирными украшениями и три бьюти-трака. Для гостей подготовили подарки, сюрпризы, розыгрыши и мастер-классы.





На Чистопрудном бульваре пройдут открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи. По выходным там также проводят детский и молодежный турнир «Лето в Москве. Танцы», зрителями которого могут стать все желающие.





Где провести время с пользой и чем заняться на городских площадках с 4 по 6 июля, можно узнать по ссылке.