The Economist: США полностью прекратили военную помощь Украине

Вашингтон полностью прекратил поставки оружия на Украину, а не частично. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников.





По словам официальных лиц, в ночь на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолеты, доставляющие вооружение на европейские базы, откуда их должны были перевезти по суше на Украину. Власти в Киеве считают, что прекращением помощи Вашингтон подталкивает Украину к политическим уступкам.





В Госдепе накануне сказали: приостановка поставок оружия Киеву не означает, что американцы полностью прекращают оказание военной помощи. Politico писало, что причиной паузы в поставках ракет-перехватчиков Patriot, артиллерийских снарядов и других боеприпасов стала нехватка собственных запасов США, которую выявили после проверки.





Бывший советник экс-президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал решение администрации Трампа. По словам Салливана, в рамках программы USAI, запущенной при предыдущем президенте, оружие для Украины закупалось напрямую у американского ОПК. Это «мало чем отличается от экспорта вооружений США в любую другую страну». Второй способ — оружие для Украины берут из запасов американской армии, а изъятые арсеналы пополняют новыми, «что на самом деле укрепляет армию США», заявил Салливан.





Bloomberg пишет, что один из союзников по НАТО давит на Минобороны США, чтобы оно пересмотрело решение о паузе в поставках. CBS News утверждает, что Штаты не только заморозили поставки некоторых видов вооружений Украине, но и лишили приоритета в получении оружия и боеприпасов некоторые другие страны.