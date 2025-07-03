При взрыве в Луганске погиб экс-мэр города Пилавов

В результате взырыва в центре Луганска погиб бывший мэр города Манолис Пилавов. Об этом со ссылкой на его близкого родственника сообщает «ЛуганскИнформЦентр».





По информации СМИ, самодельное взрывное устройство заложили за дверью дома на улице Тараса Шевченко. При ее открытии прогремел взрыв. Погиб Пилавов, еще три человека пострадали.





Следственный комитет показал кадры с места взрыва в Луганске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе взрывотехническая.





Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого заместителя главы Луганска. Мэром города стал в декабре 2014 года, покинул этот пост в ноябре 2023-го.