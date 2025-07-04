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Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными
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Число вернувшихся бойцов ведомство не уточнило undefined
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Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными

Число вернувшихся бойцов ведомство не уточнило

Россия вернула с территории Украины еще одну группу военных в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, сообщила пресс-служба Министерства обороны.


Взамен была передана группа солдат ВСУ, уточнили в ведомстве. Число переданных военнопленных Минобороны не раскрыло.


Российские военные, вернувшиеся из плена, в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. Позднее их доставят в Россию для лечения в медицинских учреждениях Минобороны.


Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 июня. Стороны уже провели несколько раундов обмена, численность возвращенных военных не раскрывалась.

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#минобороны #всу #обмен пленными
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