Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными

Россия вернула с территории Украины еще одну группу военных в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, сообщила пресс-служба Министерства обороны.





Взамен была передана группа солдат ВСУ, уточнили в ведомстве. Число переданных военнопленных Минобороны не раскрыло.





Российские военные, вернувшиеся из плена, в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. Позднее их доставят в Россию для лечения в медицинских учреждениях Минобороны.





Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 июня. Стороны уже провели несколько раундов обмена, численность возвращенных военных не раскрывалась.