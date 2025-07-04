Кремль ответил на недовольство Трампа после его разговора с Путиным

Кремль внимательно анализирует все заявления Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недовольство американского президента телефонным разговором с Владимиром Путиным по поводу украинского конфликта. Об этом Песков сказал во время брифинга.





«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», — передает слова представителя Кремля РБК.





Песков также сообщил, что российская сторона ожидает согласования дат для третьего раунда прямых переговоров. Ранее Трамп говрил, что не смог добиться «никакого прогресса» по украинскому вопросу в ходе беседы с российским президентом.





Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне, 3 июля. Это был уже шестой по счету диалог политиков после инаугурации президента США. Главы государств разговаривали около часа.





После президент США заявил журналистам пула, что разочарован состоявшимся телефонным разговором с Путиным. По словам Трампа, российский президент не настроен на прекращение украинского конфликта.