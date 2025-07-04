«Лето в Москве» и «Русское Радио» запускают передвижную студию

На площадках проекта «Лето в Москве» появится передвижная студия «Русского Радио», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу радиостанции.





Передвижная радиостудия — это возможность для тысяч жителей и гостей Москвы своими глазами увидеть, как работает современное радио, отмечается в сообщении.





В эфир станция будет выходит с 11:00 до 19:00 каждые выходные до конца лета, а раз в несколько недель студия «Русского Радио» будет менять расположение. 5, 6, 12 и 13 июля слушателей ждут эфиры с Болотной площади. 19 и 20 июля ведущие «Русского Радио» переместятся в ландшафтный парк «Южное Бутово».





В парке искусств «Музеон» передвижная студия расположится 26 и 27 июля, а также 2 и 3 августа. А 9, 10, 16 и 17 августа ведущие радиостанции отправятся в путешествие по бульварам столицы. Последней локацией станет олимпийский комплекс «Лужники», эфиры там пройдут 23, 24, 30 и 31 августа.