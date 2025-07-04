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Писатель Захар Прилепин не будет утилизировать свою взорванную машину, которую ему вернули после теракта
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Сломанный автомобиль может стать семейной реликвией или музейным экспонатом Коллаж: Daily Storm
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Писатель Захар Прилепин не будет утилизировать свою взорванную машину, которую ему вернули после теракта

Сломанный автомобиль может стать семейной реликвией или музейным экспонатом

Коллаж: Daily Storm

Захар Прилепин не будет утилизировать свою взорванную машину, которую ему вернули после теракта. Сломанный автомобиль может стать музейным экспонатом, рассказал Daily Storm литератор. 


«Машина будет стоять у меня на участке. Я не могу сдать в металлолом машину, где погиб мой однополчанин Саша Злой Шубин. Александр Проханов сказал мне намедни, что я обязан оставить машину как семейную реликвию. И мой товарищ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, написал, что машина должна стать музейным экспонатом. Короче, стоит, где стоит. Прихожу, смотрю на нее иногда», — сказал Прилепин.


Пострадавший автомобиль показали в документальном фильме от Мастерской новых медиа к юбилею писателя. Прилепин также поделился своими мыслями о случившемся. По его словам, шансы выжить при взрыве начиненной подшипниками противотанковой мины были минимальны. 


6 мая 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области произошел подрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Захар Прилепин и его соратник и водитель Александр Шубин. В результате инцидента товарищ Прилепина погиб. Сам писатель получил тяжелые ранения и проходил затем длительную реабилитацию. В сентябре 2024 года Военный суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы обвиняемого в покушении на Прилепина гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов). 

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