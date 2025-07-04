Писатель Захар Прилепин не будет утилизировать свою взорванную машину, которую ему вернули после теракта

Захар Прилепин не будет утилизировать свою взорванную машину, которую ему вернули после теракта. Сломанный автомобиль может стать музейным экспонатом, рассказал Daily Storm литератор.





«Машина будет стоять у меня на участке. Я не могу сдать в металлолом машину, где погиб мой однополчанин Саша Злой Шубин. Александр Проханов сказал мне намедни, что я обязан оставить машину как семейную реликвию. И мой товарищ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, написал, что машина должна стать музейным экспонатом. Короче, стоит, где стоит. Прихожу, смотрю на нее иногда», — сказал Прилепин.





Пострадавший автомобиль показали в документальном фильме от Мастерской новых медиа к юбилею писателя. Прилепин также поделился своими мыслями о случившемся. По его словам, шансы выжить при взрыве начиненной подшипниками противотанковой мины были минимальны.





6 мая 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области произошел подрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Захар Прилепин и его соратник и водитель Александр Шубин. В результате инцидента товарищ Прилепина погиб. Сам писатель получил тяжелые ранения и проходил затем длительную реабилитацию. В сентябре 2024 года Военный суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы обвиняемого в покушении на Прилепина гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов).