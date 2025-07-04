Масштабный сбой произошел в работе российских сотовых операторов

Масштабный сбой в работе российских сотовых операторов произошел днем 4 июля. Это следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.





В частности, сбои случились в работе МТС и МГТС. По последним данным, количество жалоб на работу МТС достигло более двух тысяч. Пользователи жалуются на плохой интернет. Больше всего сообщений поступило из Москвы — 15%, Тверской области — 10%, Нижегородской — 7%, Кировской — 7% и Свердловской — 5%. Пользователи уточняют, что интернет не работает как на телефоне, так и на компьютере. У некоторых пользователей также нет мобильной связи и наблюдается сбой в работе телевидения.





На работу МГТС также пожаловались порядка двух тысяч человек. Аналогичные проблемы возникли в тех же регионах. Кроме того, сбои наблюдаются в работе оператора t2 в Пермском крае, Чувашии, Смоленской, Нижегородской и Псковской областях. Также есть жалобы на работу «МегаФона» и «Билайна».





Ранее также сообщалось о сбое в работе сервисов «ВКонтакте».