Иерей Лукьянов: Около 700 частных клиник отказались от проведения абортов

В России около 700 частных клиник добровольно отказались от проведения абортов, рассказал Daily Storm председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ иерей Федор Лукьянов. Он выступил на пресс-конференции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.





«Упало количество закупок медикаментозных абортов на одну треть, примерно на 300 тысяч упаковок в год», — сообщил представитель РПЦ.





Лукьянов заметил, что стратегия вывода абортов из частных клиник и перевода их под государственных контроль для некоторых регионов является успешной.





По его словам, в Республике Крым рождаемость пошла вверх. Количество женщин, которые пришли на доабортное консультирование, увеличилось на 44%, на 3,3 % вырос суммарный процент рождаемости.





«Мы понимаем, что там динамика пока еще отрицательная, но рождаемость уже пошла вверх. Это очень серьезный момент. <…> Мы видим это и в Вологодской области», — уточнил Лукьянов.





«Мы должны понимать, что государство должно с этим что-то делать. Ибо демография — это область регулирования государственная. Это не дело частного бизнеса — вмешиваться в эту сферу», — сказал священнослужитель.





Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова также отметила положительную динамику рождаемости. Однако она указала на то, что до конца быть уверенными в цифрах нельзя, поскольку еще не все частные клиники были проверены.