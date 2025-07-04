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Иерей Лукьянов: Около 700 частных клиник отказались от проведения абортов
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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи отметил увеличение рождаемости в ряде регионов undefined
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Иерей Лукьянов: Около 700 частных клиник отказались от проведения абортов

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи отметил увеличение рождаемости в ряде регионов

В России около 700 частных клиник добровольно отказались от проведения абортов, рассказал Daily Storm председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ иерей Федор Лукьянов. Он выступил на пресс-конференции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.


«Упало количество закупок медикаментозных абортов на одну треть, примерно на 300 тысяч упаковок в год», — сообщил представитель РПЦ.


Лукьянов заметил, что стратегия вывода абортов из частных клиник и перевода их под государственных контроль для некоторых регионов является успешной.


По его словам, в Республике Крым рождаемость пошла вверх. Количество женщин, которые пришли на доабортное консультирование, увеличилось на 44%, на 3,3 % вырос суммарный процент рождаемости.


«Мы понимаем, что там динамика пока еще отрицательная, но рождаемость уже пошла вверх. Это очень серьезный момент. <…> Мы видим это и в Вологодской области», — уточнил Лукьянов.


«Мы должны понимать, что государство должно с этим что-то делать. Ибо демография — это область регулирования государственная. Это не дело частного бизнеса — вмешиваться в эту сферу», — сказал священнослужитель.


Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова также отметила положительную динамику рождаемости. Однако она указала на то, что до конца быть уверенными в цифрах нельзя, поскольку еще не все частные клиники были проверены.

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#рпц #клиники #аборт
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