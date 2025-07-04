В Чехии случился блэкаут

Чехия столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии. Информационное агентство ČTK пишет, что значительная часть территории страны осталась без света.





В пятницу, 4 июля, во второй половине дня отсутствие электроснабжения было зафиксировано в нескольких районах Праги и прилегающей к ней области Среднечешского края. Также перебои затронули Устецкий и Либерецкий края, расположенные на северо-западе страны.





По информации агентства, отключение произошло в части системы электропередачи, в частности, на нескольких подстанциях. Сбои произошли на восьми распределительных станциях национальной энергосистемы, пять из которых уже восстановлены. Специалисты национальных электрокомпаний в настоящее время выясняют причины аварии, но предварительной причиной называется авария фазного провода, обеспечивающего подачу электроэнергии.





В связи с произошедшим движение поездов на отдельных участках железной дороги было приостановлено. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил в соцсети X о приведении в готовность Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.





Полиция заявила об отсутствии данных, указывающих на атаку на энергосистему. Расследованием причин масштабного блэкаута занимается Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности.





Ранее сообщалось о проблемах с электричеством в Сергиевом Посаде после атаки украинских БПЛА.