Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом он сообщил изданию Oxu.az.





Глава диаспоры не уточнил, с чем, по его мнению, может быть связано такое решение. Он добавил, что в ближайшие дни вернется в Азербайджан и даст комментарий по этому поводу.





Ибрагимова лишили гражданства 18 июня за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации», пишет РБК со ссылкой на источник.





Telegram-канал Mash сообщает, что глава диаспоры был задержан за нарушение правил пребывания в России. Официально эта информация не подтверждена.