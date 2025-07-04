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Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
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Эльшан Ибрагимов вернется в Азербайджан в ближайшее время undefined
Новости

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

Эльшан Ибрагимов вернется в Азербайджан в ближайшее время

Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом он сообщил изданию Oxu.az.


Глава диаспоры не уточнил, с чем, по его мнению, может быть связано такое решение. Он добавил, что в ближайшие дни вернется в Азербайджан и даст комментарий по этому поводу.


Ибрагимова лишили гражданства 18 июня за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации», пишет РБК со ссылкой на источник.


Telegram-канал Mash сообщает, что глава диаспоры был задержан за нарушение правил пребывания в России. Официально эта информация не подтверждена.

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#азербайджан #диаспоры #лишение гражданства
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