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«Сорок сороков» пригласили Путина и Трампа пойти в первом ряду Парада семьи
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Само шествие Кормухин предложил проводить в деревнях undefined
Новости

«Сорок сороков» пригласили Путина и Трампа пойти в первом ряду Парада семьи

Само шествие Кормухин предложил проводить в деревнях

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут занять места в первых рядах Парада семьи, заявил координатор оргкомитета мероприятия, основатель движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин на пресс-конференции в преддверии Дня семьи, любви и верности.


«Мы в альтернативу гей-парадам* проводим Всероссийский парад семьи. Вчера наш президент общался с президентом США, у них вышла инициатива обмениваться кинопродукцией, которая бы отвечала традиционным семейным ценностям. Мы считаем, что место Владимира Путина и Дональда Трампа в первых рядах Парада семьи. Поэтому приглашаем их, места им найдем», — сказал Кормухин.


Основатель движения «Сорок сороков» также заявил, что «даже в селах люди выходят с инициативой» провести Парад семьи. Кормухин отметил, что «село даже важнее, чем город», поскольку в мегаполисах есть возможность собрать вместе единомышленников, а в деревнях это сделать сложнее.


День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Первый Всероссийский парад семьи пройдет в эту дату в Москве и других городах России. Ожидается, что в нем примут участие более 300 тысяч человек.


* Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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#парад #владимир путин #дональд трамп #андрей кормухин
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