Макрон не увидел прогресса в разговоре с Путиным по поводу Украины

Прогресса в обсуждении украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным нет. Такое мнение в эфире телеканала BFMTV высказал президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя недавний телефонный разговор со своим коллегой.





По словам французского политика, между Москвой и Парижем до сих пор сохраняются разногласия по поводу боевых действий на территории Украины.





«Я не могу сказать, что был какой-то прогресс в обсуждениях, поскольку сначала необходимо добиться заключения соглашения о прекращении огня и возобновления переговоров», — считает Макрон.





Ранее сообщалось, что Путин во время разговора с Макроном указал ему на то, что украинский конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые «на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России.