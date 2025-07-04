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Макрон не увидел прогресса в разговоре с Путиным по поводу Украины
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Политик призвал прекратить огонь и начать переговоры undefined
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Макрон не увидел прогресса в разговоре с Путиным по поводу Украины

Политик призвал прекратить огонь и начать переговоры

Прогресса в обсуждении украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным нет. Такое мнение в эфире телеканала BFMTV высказал президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя недавний телефонный разговор со своим коллегой.


По словам французского политика, между Москвой и Парижем до сих пор сохраняются разногласия по поводу боевых действий на территории Украины.


«Я не могу сказать, что был какой-то прогресс в обсуждениях, поскольку сначала необходимо добиться заключения соглашения о прекращении огня и возобновления переговоров», — считает Макрон.


Ранее сообщалось, что Путин во время разговора с Макроном указал ему на то, что украинский конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые «на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России.

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#макрон #переговоры #владимир путин
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