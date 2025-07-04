Мобилизованных освободили от пеней по налогам и взносам

Российское правительство освободило военнослужащих, которые были мобилизованы с 21 сентября 2022 года, от начисления пеней по налогам и страховым взносам. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.





Согласно документу, нововведения распространяются на тех людей, которые были призваны в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Также это касается организаций, в которых мобилизованный занимает должность руководителя и одновременно является единственным учредителем. Пени не будут начисляться в течение всего периода военной службы, а также на протяжении трех месяцев после его окончания, до 28 числа включительно.





Нововведения были внесены в постановление кабмина «О мерах поддержки мобилизованных лиц», которое было принято еще в октябре 2022 года. Этот документ также предоставляет военнослужащим отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.





Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на СВО в первых рядах. По словам главы государства, вопрос этот стоит остро, власти о нем не забывают.