Путин: Минобороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми. По словам главы государства, вопрос этот стоит остро, власти о нем не забывают.





Многие из мобилизованных «стали реально профессиональными военными, и их уже никто не называет какими-то мобиками и так далее».





«Они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов», — добавил президент.





Он также подчеркнул, что решение о ротации будут принимать исходя из ситуации на земле. Так Путин ответил на вопрос писателя и подполковника Росгвардии Захара Прилепина на заседании Совета по культуре.