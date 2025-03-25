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Путин: Минобороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми
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Российский лидер заверил, что власти не забывают об этом undefined
Новости

Путин: Минобороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми

Российский лидер заверил, что власти не забывают об этом

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми. По словам главы государства, вопрос этот стоит остро, власти о нем не забывают.


Многие из мобилизованных «стали реально профессиональными военными, и их уже никто не называет какими-то мобиками и так далее». 


«Они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов», — добавил президент.


Он также подчеркнул, что решение о ротации будут принимать исходя из ситуации на земле. Так Путин ответил на вопрос писателя и подполковника Росгвардии Захара Прилепина на заседании Совета по культуре. 

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#владимир путин #минобороны рф #военная подготовка
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