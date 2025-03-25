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МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман
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Она разыскивается по уголовной статье undefined
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МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман

Она разыскивается по уголовной статье

МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Разыскивается она по статье УК РФ, по какой именно — не уточняется. 


Шульман не живет в России. В апреле 2022 года ее признали иноагентом. В сентябре и декабре 2023-го штрафовали по протоколам об отсутствии иноагентской маркировки. 


В феврале 2025 года на Шульман составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации. Шульман является сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, признанного нежелательной организацией на территории РФ. 

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В декабре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иностранным агентом) к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. Ей также запретили четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

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