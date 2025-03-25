МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Разыскивается она по статье УК РФ, по какой именно — не уточняется.





Шульман не живет в России. В апреле 2022 года ее признали иноагентом. В сентябре и декабре 2023-го штрафовали по протоколам об отсутствии иноагентской маркировки.





В феврале 2025 года на Шульман составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации. Шульман является сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, признанного нежелательной организацией на территории РФ.