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Погибшего в зоне СВО военкора Федорчака наградили посмертно орденом «За верность долгу»
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Указ о присуждении награды подписал глава Крыма Аксенов undefined
Новости

Погибшего в зоне СВО военкора Федорчака наградили посмертно орденом «За верность долгу»

Указ о присуждении награды подписал глава Крыма Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о посмертном награждении военкора «Известий» Александра Федорчака орденом «За верность долгу». Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале. 


Он отметил, что награда присуждена «за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни». 


28-летний корреспондент погиб 24 марта в ЛНР во время атаки ВСУ. Федорчак был уроженцем Крыма. Окончил Крымский Федеральный университет имени Вернадского в Симферополе. 


В «Известия» пришел работать в январе 2024 года и буквально через месяц отправился в зону спецоперации.

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