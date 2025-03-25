Погибшего в зоне СВО военкора Федорчака наградили посмертно орденом «За верность долгу»

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о посмертном награждении военкора «Известий» Александра Федорчака орденом «За верность долгу». Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.





Он отметил, что награда присуждена «за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни».





28-летний корреспондент погиб 24 марта в ЛНР во время атаки ВСУ. Федорчак был уроженцем Крыма. Окончил Крымский Федеральный университет имени Вернадского в Симферополе.





В «Известия» пришел работать в январе 2024 года и буквально через месяц отправился в зону спецоперации.