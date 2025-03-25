Минобороны России: ВСУ нанесли новые удары по энергетике

В Минобороны РФ заявили, что Киев днем 24 марта атаковал инфраструктуру филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате была отключена ЛЭП «Ростовская АЭС- Тихорецк».





В ЛНР ВСУ совершили атаку с применением FPV-дрона по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз», также указали в ведомстве.





Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, отчитались в Минобороны.





18 марта президент России Владимир Путин по итогам разговора лидером США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. В Минобороны позже заявили, что российские военные в связи с этим сбили свои же дроны, летевшие в Николаевскую область.





На следующий день президент Украины Владимир Зеленский также после беседы с Трампом заявил, что поддерживает отказ от атак на энергетику.





В следующие дни в Минобороны неоднократно сообщали о попытках нанести удары по российским объектам энергетики.





В ночь на 24 марта украинский дрон атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.