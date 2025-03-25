Лавров рассказал о российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Основным предметом обсуждения на встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде стала тема безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.





По его словам, достигнутые предварительные договоренности были переданы для доклада президентам России и США. «Как условились Путин и Трамп, ключевым вопросом стали именно вопросы безопасного судоходства в Черном море», — отметил российский министр.





Лавров добавил, что Россия готова поддержать возобновление Черноморской инициативы, но только в том случае, если она будет оформлена «в более приемлемой для всех форме».





При этом он подчеркнул необходимость четких гарантий. «Наша позиция проста: мы не можем верить на слово этому человеку», — заявил министр, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.





По словам Лаврова, европейские страны продолжают отстаивать свою позицию, которая во многом противоречит подходу администрации Дональда Трампа. В Вашингтоне уже обсуждают предварительные параметры урегулирования украинского конфликта, однако европейские «мечтатели», говорящие о миротворческих миссиях, ежедневно демонстрируют свою политическую несостоятельность, указал глава МИД России.





Он напомнил, что Киев недавно нанес удар по газоизмерительной станции в Судже и возложил ответственность за это на Россию. Однако последствия этой атаки могут серьезно сказаться на энергоснабжении ряда европейских стран, отметил Лавров.





По его словам, ожидается, что объем прокачки нефти для европейских потребителей значительно сократится, что усугубит энергетический кризис на континенте.





24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли экспертные консультации РФ и США. От России в них участвовали глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел (2005–2019 годы) Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.





От США, по данным Reuters, выступили на этих переговорах старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон.