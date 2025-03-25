Лукашенко на своей инаугурации заявил, что о «диктатуре», как в Белоруссии, мечтает полмира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полмира мечтает о таком устройстве, как в республике, — «диктатуре реальных дел и интересов людей».





«И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном», — подчеркнул Лукашенко.





25 марта белорусский лидер официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске.





Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, сообщает БелТА.





Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказывала, что накануне церемонии инаугурации вновь избранный президент рубил дрова и играл в хоккей.