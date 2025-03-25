В Крыму выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших в ДТП с рейсовым автобусом

Семьи погибших в результате аварии с участием рейсового автобуса в Крыму получат по полтора миллиона рублей. Кроме того, выплаты положены пострадавшим. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.





Пострадавшим с травмами тяжелой и средней степени тяжести будет выплачено по 600 тысяч рублей, с легкими травмами — по 300 тысяч рублей, написал Аксенов в своем Telegram-канале.





Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.





По данным Минздрава Крыма, 24 марта в ДТП под Симферополем пострадали 37 человек, погибли шесть. Четыре человека получили тяжелые травмы, 18 — средние. Возбуждено уголовное дело.